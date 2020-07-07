РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. В роддоме подмосковного Красногорска возобновили услугу партнерских родов, сообщается на странице акушерского отделения Красногорской горбольницы №1 в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что в регионе возобновили проведение партнерских родов, практика которых была приостановлена из-за пандемии Covid-19.

«Всем тем, кто хочет, чтобы партнер или кто-либо из родственников присутствовал во время родов, необходимо обратиться со всеми анализами в акушерское отделение КГБ №1 к заместителю главного врача по акушерству и гинекологии Рустему Наилевичу Ибрагимову либо к заведующей акушерским отделением Южик Елене Николаевне», - говорится в сообщении.

Заявления принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 с 37 недели беременности.

Родственникам, которые захотят присутствовать на родах, необходимо пройти флюорографию и сдать анализы на RW, ВИЧ и гепатиты.

«Для присутствия на родах необходимо иметь на руках отрицательное заключение ПЦР-исследования на коронавирус, выполненного не позднее 7 дней от даты госпитализации пациентки. Документ необходимо предоставить в день родов», - добавляется в материале.

Партнерские роды в Красногорском роддоме возможны по ОМС.

Адрес акушерского отделения: Красногорск, улица Карбышева, дом №2 (приемное отделение). Телефон: 8(925)223-90-04.