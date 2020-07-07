РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Прием пациентов с коронавирусом прекратили в Балашихинском родильном доме, расположенном в микрорайоне Саввино, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Роддом был временно перепрофилирован в инфекционное отделение. Там было развернуто 400 коек для пациентов с коронавирусом. Также туда подвели кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких, сделали санитарные пропускники для медперсонала.

«Прием больных с коронавирусом прекратили в Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино. Сейчас там проходят лечение более 100 человек», - говорится в сообщении.

После того, как всех пациентов выпишут или перераспределят по другим подразделениям, там выполнят ремонт, проведут полную дезинфекцию, и по согласованию с Роспотребнадзором медучреждение заработает в обычном режиме.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.