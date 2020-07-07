РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал подарочные наборы Совету ветеранов микрорайона Железнодорожный в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов вместе с депутатом городского совета Ульяной Кондряковой в ходе рабочего визита по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова передал активу ветеранской организации подарочные сувениры, пожелав им здоровья и благополучия.

«2020 год в России посвящен годовщине Победы, и мы продолжаем с соблюдением всех санитарных норм навещать наших фронтовиков, встречаться с активом ветеранских организаций, выяснять их запросы и пожелания», - сказал Ефимов.

Председатель общественной организации Рафаиль Бекбулатов поблагодарил депутатов за внимание и рассказал о работе Совета ветеранов в период пандемии.

«Все это время мы находились на связи с нашими членами. Несомненно, чувствовали поддержку от губернатора, городских властей, волонтеров в виде продуктовых наборов, медицинских препаратов, подарков ко Дню Победы», - подчеркнул Бекбулатов.

По его словам, постепенно ветераны выходят из самоизоляции и, как только будут сняты ограничения на проведения массовых мероприятий, члены Совета проведут совместное заседание, где и вручат подарочные наборы ко Дню Победы.