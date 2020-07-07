РИАМО - 7 июл. Осенью в столичной подземке запустят тематический поезд, который посвятят работе медиков в условиях пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы хотим присоединиться к акции благодарности врачам, которые работали в этот непростой период. Поэтому выпустим специальный поезд, посвященный работе врачей и санитарных служб города», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что так город хочет выразить поддержку медикам, которые во время пандемии работали в крайне жестких условиях.

Столичные врачи с начала пандемии вылечили от коронавирусной инфекции 159 718 пациентов. Часть медиков переселились в гостиницы, чтобы их родные и близкие не были в зоне риска по Covid-19.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.