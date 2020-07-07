РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Жителям подмосковного Красногорска расскажут о Дне семьи, любви и верности на онлайн-мероприятии во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Восьмого июля в России отпразднуют День семьи, любви и верности.

«Библиотеки Красногорска МУК «КЦБС» ко Дню семьи, любви и верности подготовили онлайн-мероприятие «Семья - главное богатство в жизни» - беседу онлайн, где лектор поговорит со зрителями о празднике, обсудит актуальные темы. Мероприятие пройдет на YouTube-канале «Библиотеки Красногорска», - говорится в сообщении.

Начало онлайн-мероприятия в 15:00.