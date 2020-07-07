РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. Школу в микрорайоне Солнечный подмосковного Щелкова откроют к 1 сентября, на данный момент готовность объекта составляет 92%, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На строительной площадке задействовано 110 рабочих.

«Проводится отделка внутренних помещений, выполняется монтаж электрокоммуникаций и пожарной сигнализации, завершаются фасадные работы. Также идет установка оборудования пищеблока, благоустройство прилегающей территории и прокладка ливневой канализации», - говорится в сообщении.

Школа в микрорайоне Солнечный рассчитана на 1,1 тысячи учеников. Площадь здания составит 17919 квадратных метров. Помимо учебных кабинетов в учреждении будут актовый и спортивный залы, а также блок со столовой и кухней.