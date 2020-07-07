РИАМО - 7 июл. Меморандум о взаимной поддержке в туристической сфере был заключен между Москвой и Барселоной, города планируют организовать совместную исследовательскую деятельность, а также сотрудничать в сферах информационной поддержки и обучения сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«Мы стараемся постоянно расширять круг городов-партнеров Москвы — в разных странах и регионах мира. Даже весной, в период самоизоляции, проводились рабочие онлайн-встречи и телемосты с крупнейшими мегаполисами. На них обсуждались двусторонние отношения в сфере туризма», — отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что меморандум с испанской Барселоной предусматривает сотрудничество городов на регулярной основе. В частности, планируется обмен опытом, а также успешными практиками в сфере туризма. Кроме того, в будущем, когда позволит ситуация с коронавирусом, города смогут проводить совместные мероприятия.

Представитель Туристического консорциума Барселоны отметил, что туристический поток между двумя мегаполисами достаточно высокий: жители российской столицы часто посещают Барселону, а ее жители с удовольствием приезжают в Москву.

Согласно меморандуму планируется обмен опытом, совместное участие в международных конференциях, семинарах и выставках, направленных на продвижение городов как туристических центров. Два мегаполиса будут проводить встречи для обсуждения тем и предложений по двустороннему сотрудничеству.

Власти российской столицы планируют в ближайшее время заключить меморандумы о взаимопонимании еще с несколькими городами-партнерами.