РИАМО - 7 июл. После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек, всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718», - сказала Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у пациента коронавируса, после лечения медики проводят специальные исследования.
Тем москвичам, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, предлагают стать донорами плазмы и социальными волонтерами.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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