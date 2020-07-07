РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 7 июл. В Домодедове разыскивают пропавшего в конце июня 39-летнего мужчину, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Лазарев Валентин Алексеевич, 39 лет, городской округ Домодедово, Московская область – город Ржев, Тверская область. С 28 июня 2020 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост Лазарева 175 сантиметров, он нормального телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в синюю футболку, предположительно в светло-серые джинсы или темные спортивные брюки и серо-коричневые ботинки. С собой у него была черно-синяя сумка.

Всех, обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.