РИАМО - 7 июл. Больше других на удаленке зарабатывают главные бухгалтеры, также в число лидеров по зарплате входят переводчики и менеджеры, сообщает РИА Новости.

«Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой», - говорится в сообщении.

Предполагается, что главный бухгалтер, который работает в b2b-сегменте, может зарабатывать до 250 тысяч рублей. Доход переводчика с английского языка варьируется от 150 до 200 тысяч рублей, а зарплата менеджера в сфере продаж может начинаться от 100 тысяч рублей.

Хорошие деньги также могут получать контекстологи, которые ведут рекламные компании в «Яндекс.Директ» и Google.Adwards и профессионалы из IT-сферы.