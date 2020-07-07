РИАМО - 7 июл. Главное здание Музея Победы в Москве откроется для посетителей 16 июля, экспозиции будут работать до 22:00, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Долгожданных гостей встретит обновленное музейное пространство, которое мы открыли уже 9 мая в режиме онлайн и по телевидению. <...> Чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с уникальным пространством, мы продлили время работы музея. Уверен, никто из посетителей не сможет остаться равнодушным и когда-либо забыть увиденное», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Первыми гостями музея станут члены детского и общественного советов учреждения. Они увидят уникальную экспозицию, которая разместилась на площади 3 тысячи метров и рассказывает об основных событиях Великой Отечественной войны - с ее первых минут в цитадели Брестской крепости и до последних - у стен Рейхстага.

Посетить экспозицию можно будет только в составе экскурсионных групп. Для этого необходимо заранее забронировать билеты на сайте.

Участниками двухчасовой экскурсии одновременно смогут быть не более пяти человек. Программа предназначена для детей старше шести лет.

Как уточняется на сайте музея, площадки военной техники работают ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. Для обеспечения соблюдения всех необходимых санитарных мер в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора установлены сеансы посещений - один раз в 15 минут.

Главное здание музея закрыто до 16 июля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в столице сняли большинство ограничений, которые ввели ранее, чтобы не допустить распространения инфекции.