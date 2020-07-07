РИАМО - 7 июл. В Солнечногорске пройдет ярмарка «Ценопад», там можно будет приобрести фрукты и овощи от фермеров Подмосковья и соседних регионов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Цены на представленную на ярмарке продукцию идут ниже в среднем на 15%, чем в других торговых объектах, в частности, в сетевых магазинах», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что ярмарка носит социальный характер и направлена на поддержку подмосковных производителей. Покупатель сможет найти здесь сезонные ягоды, чаи, некоторые молочные и мясные продукты, колбасные изделия, мед.

Первая подобная ярмарка проходит на сегодняшний день в Электростали. До конца года на территории Московской области запланировано 26 ярмарок в городских округах Долгопрудный, Богородский, Зарайск, Реутов, Мытищи, Химки, Красногорск, Истра, Ступино, Рузский, Раменский, Коломенский, Ивантеевка, Наро-Фоминский, Дмитровский, Чехов, Одинцовский и Серпухов.

«На ярмарках предпринимаются все средства защиты посетителей от короновирусной инфекции: нанесена дистанционная разметка, на входе установлены санитайзеры, торговля осуществляется в масках и перчатках. Покупатели здесь же смогут приобрести дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты», - добавил Разин.