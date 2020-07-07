РИАМО - 7 июл. На территории нефтебазы в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа произошло загорание внутри пустого резервуара, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 14:15 6 июля поступило сообщение о горении внутри пустого резервуара на территории нефтебазы в городе Куровское. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение остатков топлива внутри резервуара, возникшее в результате проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Полная ликвидация пожара объявлена в 16:15.

В результате данного происшествия никто не пострадал.