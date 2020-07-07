РИАМО - 7 июл. В центрах услуг «Мои документы» столичные семьи могут получить необходимые документы одним пакетом, например, так можно сделать при рождении ребенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В соответствующий пакет входит свидетельство и справка о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства, государственный сертификат на материнский капитал и загранпаспорт. Получить подробную информацию можно на сайте «Моих документов», - говорится в сообщении.

Также одним пакетом выдают документы для многодетных семей. Они имеют право на льготы и меры поддержки. Родители могут получить удостоверение многодетной семьи Москвы, льготы по налогу на имущество, специальное парковочное разрешение, государственный сертификат на материнский капитал.

В офис достаточно обратиться один раз, а затем забрать готовые документы в окне приема. В центрах есть комфортные зоны ожидания, а также удобные комнаты матери и ребенка.