РИАМО - 7 июл. Минпромторг готовит законопроект, согласно которому субъекты РФ получат право самостоятельно разрешать продажу алкогольной продукции в кафе и магазинах, а также на прилегающих к ним территориях, пишет газета «Известия».

Поправки готовят в статье 16 Федерального закона №171. Предполагается, что власти собираются частично отменить запрет на продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями.

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — отмечается в публикации.

В большинстве фракций посчитали, что законопроект приведет к спаиванию населения. Но эксперты высказывают мнение, что розничная продажа алкоголя должна быть более гибкой.