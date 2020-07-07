РИАМО - 7 июл. Предприятия малого и среднего бизнеса Москвы из федерального перечня пострадавших отраслей, продающие подакцизные товары, получат городские субсидии, вторая волна приема заявок пройдет с 10 июля по 28 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы получали большое количество обращений представителей гостиничного бизнеса и общепита с просьбой разрешить эту проблему. Именно они оказались в числе наиболее пострадавших отраслей. Соответствующие предложения были подготовлены и направлены в правительство России», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Согласно постановлению российского правительства, до конца текущего года ограничение на получение финансовой поддержки для таких компаний будет снято. Изменения коснутся предприятий из федерального перечня наиболее пострадавших отраслей, которые продают или производят подакцизные товары.

Ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для оформления субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте правительства Москвы для столичных предпринимателей.

Для бизнесменов ежедневно с 09:00 до 18:00 работает единая линия поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20.