РИАМО - 7 июл. «Мосприрода» запустила конкурс «Мой зверь – 2020», приуроченный ко Всемирному дню бездомных животных, в рамках конкурса все желающие могут прислать фото своего домашнего питомца, победители получат ценные призы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для участия в конкурсе необходимо сфотографировать своего домашнего любимца. Чем ярче и оригинальнее получится снимок, тем лучше. Работа, дополненная историей из жизни питомца, будет намного интереснее», - говорится в сообщении.

Фотографии конкурсанты могут прислать до 19 августа на электронную почту: dir-serbor-eco@eco.mos.ru. Размер электронного фото должен составлять не менее 1,5 мегабайта. К снимку нужно приложить заявку с названием работы, фамилией, именем и отчеством, возрастом, телефоном и электронной почтой.

Конкурс будет проводиться в нескольких возрастных группах: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 19 до 24 лет и старше 24 лет. В каждой из них определят победителя и призеров.

Также специальная номинация доступна для пользователей социальной сети Instagram, чтобы присоединиться к конкурсу, надо подписаться на страницу «Мосприроды», опубликовать в своем профиле фотографию и добавить специальные хештеги — #Мосприрода, #хочуДомой, #мойЗверьСербор20, #хвостуПОдому. Автор работы, набравшей наибольшее количество лайков к 19 августа, получит отдельный приз.

Победителей конкурса определят 25 августа. Авторы лучших фотографий получат экосумки, декоративные тарелочки и другие подарки. Кроме того, лучшие конкурсные работы украсят фотовыставку в Серебряном бору. Увидеть экспозицию можно будет с 26 августа по 26 сентября.