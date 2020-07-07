РИАМО - 7 июл. Объем экспорта фармацевтической и косметической продукции в столице вырос на 7,1% с января по апрель текущего года, объем экспорта в денежном выражении составил более 216 миллионов долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские производители косметики и лекарственных препаратов экспортировали свою продукцию в основном в страны СНГ и Прибалтики. В топ-10 импортеров также вошел Сингапур, куда была осуществлена крупная поставка столичных антибиотиков», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Работать на экспорт столичным предприятиям помогает центр «Моспром». Специалисты подбирают проверенных международных закупщиков и организовывают бизнес-миссии. В период пандемии работа центра не останавливалась.

В рамках бизнес-миссии прошло около 50 встреч с представителями розничной и оптовой торговли. Например, Киргизия находится на восьмом месте среди стран, в которые из Москвы поставляются косметика и лекарства. С января по апрель объем поставок этой продукции увеличился на 32%.