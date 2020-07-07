РИАМО-7 июл. Состояние здоровья второй группы добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции от министерства обороны РФ, стабильно хорошее, осложнений или побочных действий нет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Прошли две недели с момента вакцинации второй группы добровольцев. Чувствуют они себя хорошо, жалоб не предъявляют.

Сегодня прошел «экватор» нахождения в стационаре. Впереди еще две недели пребывания у нас в лечебном учреждении» , — говорится в сообщении.

Во вторник врачи взяли образцы крови для того, чтобы посмотреть, как работает иммунитет добровольцев.

Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

Всемирная организация здравоохранения уже заинтересовалась российской вакциной.

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6 ИЮЛЯ

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- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.

«Общественная палата должна выступить с инициативой выделить московских врачей, медработников, включая водителей скорой помощи, всех, кто боролся и борется с коронавирусом. Выделить статус медицинского работника. <...> Предлагаю подумать», - сказал Венедиктов.

- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.

- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.