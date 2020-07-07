РИАМО - 7 июл. В Московской области в 2021 году планируется благоустроить более 50 общественных территорий, на эти цели будет выделено около 7,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Благоустройству городских округов в Подмосковье уделяется большое внимание. Мы планируем в следующем году благоустроить более 50 общественных территорий - это городские площади, скверы, места проведения досуга жителей региона», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Подмосковье насчитывается 109 парков культуры и отдыха. 20 из них благоустроят в следующем году.

С 2014 года количество парков в регионе выросло более чем в четыре раза, а посещаемость по итогам 2019 года достигла 9 миллионов человек.