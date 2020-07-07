РИАМО - 7 июл. В Москве 18 июля в рамках празднования Дня столичного транспорта откроется бесплатный автокинотеатр, сеансы будут проходить на одной из парковок в районе станции метро «Филатов Луг», парковка будет рассчитана на 100 автомобилей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Планируем показать около 17 фильмов с июля по октябрь, за это время бесплатный кинотеатр смогут посетить водители и пассажиры около 1,7 тысячи автомобилей», — сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В программе показов запланирован один вечерний сеанс по субботам. Зрители увидят известные фильмы и недавние премьеры. Например, в программе «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи, а также программа международного кинофестиваля Beat Film Festival.

Во время сеанса гости смогут заказать еду и напитки через приложение, не выходя из машины. Также на площадке будут проходить розыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнеров проекта.

Первый показ состоится 18 июля. Регистрация откроется 12 июля в 00:00 на сайте проекта.