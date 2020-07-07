РИАМО - 7 июл. Станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метрополитена открылись для пассажиров утром во вторник, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Станции были закрыты с 4 по 6 июля из-за ввода в строй оборотного тупика и его интеграции с действующей инфраструктурой подземки.

«Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!» - говорится в сообщении.

На станциях «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» за три дня прошла усиленная уборка, продезинфицировали пассажирскую зону и служебные помещения.

Во время закрытия участка «красной» ветки компенсационные автобусы перевозили пассажиров от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка».