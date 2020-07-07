РИАМО - 7 июл. Зданию столичного театра «Модерн» вернут исторический облик, его отреставрируют по архивным документам, проект работ уже утвержден, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города Москвы.

«Специалисты проведут комплексную реставрацию здания — укрепят несущие конструкции, заменят инженерные системы, кровлю, восстановят интерьеры и фасады по архивным документам», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Здание было построено 109 лет назад на углу Гавриковой площади, которая сейчас называется Спартаковской, по проекту архитектора Капитолия Дулина. Сначала в здании располагалась хлебная биржа, после революции 1917 года в доме разместили Дом коммунистического воспитания. Позже его переименовали в Бауманский детский дом культуры. В этом месте выступал Владимир Ленин. С 1990-го года здесь находится театр «Модерн».

Главными достоинствами здания являются сферический купол на крыше, деревянные двери с резным узором и двусветный парадный зал, стены которого достигают двух метров в высоту, а окна располагаются в два ряда. Лепнина украшает фасады и интерьер строения.

«Будут возвращены некогда утраченные детали декора. Это две скульптурные композиции с атлантами — они были на крыше здания, а также балюстрада. На фасаде восстановят капители — верхние части колонн. Их украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды», — уточнил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Также эксперты отреставрируют полы, которые выложены мелкой керамической плиткой разных форм и цветов, деревянные поручни лестниц и ступени из известняка.

Емельянов добавил, что здание театра «Модерн» является культурным объектом федерального значения. Специалисты Мосгорнаследия зафиксировали все ценные элементы, реставрация будет идти под наблюдением экспертов по согласованному с ведомством проекту.