РИАМО - 7 июл. До конца года в столице благоустроят территории возле четырех станций метрополитена, работы будут проводиться в районах станций «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения», «Петровский парк» и «Лесопарковая», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках благоустройства возле этих станций будут созданы комфортные пешеходные маршруты от жилых застроек и предприятий. Например, в районе «Лесопарковой» появятся новые освещенные тротуары. Возле станции «Петровский парк» запланирована реставрация исторических лестниц, также будет обустроена площадь перед стадионом, где горожане смогут ожидать автобусы», — сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все четыре станции расположены преимущественно в зонах жилой застройки, где проживают около 500 тысяч человек. Также в районе «Электрозаводской» и «Улицы Народного Ополчения» находятся промышленные предприятия. Общая проходимость этих станций составит более 80 тысяч человек в час.

«В рамках работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности новых станций метро планируется отремонтировать и заменить покрытие проезжей части площадью 65,3 тысячи квадратных метров, а для автомобилистов организовать удобные парковки», — добавил Бирюков.

Кроме того, в районе станций подземки вместо асфальта будет уложена гранитная плитка, а также там разобьют газоны и проложат дорожки в местах так называемых народных троп. Общая площадь зеленого покрытия превысит 123 тысячи квадратных метров. Территории будут освещать более 450 фонарей и уличных торшеров.