РИАМО - 7 июл. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается жаркая погода, столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса, но ближе к вечеру прогнозируются кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается жаркая погода. При переменной облачности во второй половине дня местами прольются кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха в Москве - 29-31, по области - 26-31 градус», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%.

Синоптики отмечают, что такие дни повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленных и перенесших различные заболевания.