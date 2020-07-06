РИАМО - 6 июл. В московском транспорте запускают флешмоб «Мечта Сони Рыбиной», в рамках которого пассажиры смогут записать поездку на карту «Тройка» для тех, у кого нет денег на проезд, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В кассе метро каждый желающий сможет оплатить, помимо своей, дополнительную поездку, которую запишут на подвешенную карту «Тройка». Если у человека нет денег на проезд, он сможет попросить на кассе подвешенную «Тройку» и пройти по ней в подземку.

«Часть этих карт, пополненных сотрудниками транспортного комплекса, отправятся в детские дома ближайших к Москве областей, чтобы все детки, приезжая на экскурсию, могли бесплатно открывать Москву», — отмечается в материале.

Акция посвящена маленькой жительнице Санкт-Петербурга, которая мечтала, чтобы все люди могли поехать куда угодно, даже если у них нет денег. Девочка оставляла на остановках объявления с монетками, которыми люди могли пользоваться для оплаты проезда.

«Соня умерла в 10 лет от рака, а ее родители и благотворительный фонд сделали акцию в Петербурге. Теперь мы поддержим ее в Москве», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.