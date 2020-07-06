РИАМО - 6 июл. Закладные детали для самого высокого колеса обозрения, строительство которого возобновилось середине мая в районе южного входа ВДНХ, изготовят на российском заводе, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Солнце Москвы».

«Одна из главных задач фундамента колеса обозрения — связать все узлы конструкции воедино для равномерной передачи нагрузки на грунт. Такое распределение нагрузки возможно, только если все закладные детали работают вместе как единая система, при этом каждый элемент соответствует заложенным в проект физико-химическим свойствам», - сказал руководитель проекта колесо обозрения «Солнце Москвы» Евгений Тарыгин.

Он уточнил, что орловское производство одно из немногих в России имеет лабораторию, аккредитованную на проведение испытаний продукции всеми разрушающими и неразрушающими методами. Качество контролируют на всех этапах изготовления.



Закладная деталь представляет собой стальной элемент, который погружают в бетон, оставляя на поверхности резьбу, пластину или посадочное место.



Их приваривают друг к другу, они образуют конструкции из железобетона будущего колеса обозрения.

Колесо сможет выдержать порывы ветра до 40 метров в секунду, а из кабинок с отоплением можно будет любоваться видами столицы в любое время года. Ранее строительство аттракциона планировали завершить в 2021 году.