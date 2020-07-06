РИАМО - 6 июл. Следователи закончили расследование уголовное дела в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств №2 УФССП России по Московской области и судебного пристава-исполнителя того же отдела, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью.

В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении они обвиняются в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, с сентября по октябрь 2018 года обвиняемый склонил свою подчиненную к превышению должностных полномочий, выразившемуся в незаконном освобождении коммерческой организации от уплаты исполнительского сбора в размере более 11 миллионов рублей, назначенного за неисполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователи и криминалисты провели большой объем работы. Они допросили более 20 свидетелей, провели множество обысков, как в служебных кабинетах УФССП России по Московской области, так и в жилых помещениях.

В результате собранные следователем доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с обвинительным заключением ушло в суд.