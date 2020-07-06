РИАМО - 6 июл. Принятие решения об установлении МРОТ и активная индексация пенсий помогли уменьшить уровень крайней бедности в России, сообщил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Первое позитивное решение, отразившееся на сокращении количества людей, находящихся за чертой бедности, было связано с принятием решения об установлении минимальной заработной платы на уровне МРОТ. В период 2019 года проводилась активная индексация пенсий неработающих пенсионеров, это было связано с проведением реформы с пенсионным страхованием», — сказал Сафонов в эфире радио Sputnik.

В 2019 году также ввели дополнительные меры помощи многодетным семьям, все эти меры благоприятно повлияли на сокращение крайней бедности в РФ, объяснил эксперт.

В 2020 году, по словам профессора, произойдет откат к предыдущим позициям, вернуться к показателям 2019 года удастся не раньше 2022 года. Специалист уточнил, что негативное влияние возникнет из-за падения доходов работающих граждан.

«В полной мере компенсировать падение доходов населения в результате кризиса, пандемии не удастся. Скорее всего, мы увидим откат к предыдущим позициям», — заключил Сафонов.