РИАМО - 6 июл. Российский певец Александр Градский назвал итальянского композитора Эннио Морриконе идеальным человеком и выразил свои соболезнования по поводу его смерти, сообщает Nation News.

«Колоссальная утрата. Эта новость неприятная, все мы смертны, но Морриконе был идеальный человек. Его уход из жизни – это очень печально», — сказал Градский.

Дирижер, композитор, аранжировщик Эннио Морриконе скончался в одной из больниц Рима на 92-м году жизни.

Морриконе написал музыку к 400 фильмам и телесериалам. Композитор удостоен многочисленных премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».