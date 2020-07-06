РИАМО - 6 июл. Больше 425 миллионов рублей направили в июле на выплаты медикам Московской области, работающим с пациентами с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Выплаты медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с коронавирусными больными, будут выплачиваться еще три месяца – такое поручение дал глава государства Владимир Путин.

«Несмотря на то, что число зараженных в регионе намного меньше, чем в апреле-мае – около 300 человек в день – наши медики по-прежнему очень рискуют, работают в напряженном графике. Поэтому такая поддержка от государства важна», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Врачам выплачивают 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей.

Специалистам скорой помощи: врачам – 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу и водителям – 25 тысяч рублей.

«Эти выплаты наши медики будут получать с июля по сентябрь исходя из самого факта работы с больными Covid-19», – уточнил Брынцалов.

Кроме того, было принято решение о продлении на три месяца и региональных доплат для медиков и работников, которые имеют риск инфицирования на рабочем месте.

Размеры выплат следующие: врачам – 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 10 тысяч рублей, водителям – 15 тысяч рублей, уборщицы, буфетчицы, кастелянши, администраторы/регистраторы – 10 тысяч рублей.

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6 ИЮЛЯ

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