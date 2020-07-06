РИАМО - 6 июл. В столице Северо-Восточную хорду планируют продлить за МКАД от Косинской развязки до улицы Покровской в 2023 году, предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Северо-Восточная хорда будет продлена за МКАД в районе Косино-Ухтомский от Косинского шоссе до улицы Покровской в 2023 году. Проектом предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановской до границ с Московской областью», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На выполнение работ по строительству многоуровневых развязок объявлен аукцион. Заявки на участие принимаются до 27 июля. Максимальная цена контракта 22,2 миллиарда рублей. Строительство должно быть проведено в течение 24 месяцев с даты заключения контракта.

Согласно проекту, планируется построить участок Северо-Восточной хорды от Косинского шоссе до Покровской улицы длиной 2,1 километра, боковые проезды вдоль основного хода на СВХ длиной 1,7 километра, кольцевое пересечение на Лухмановской улице длиной 245 метров, путепровод на пересечении с Лухмановской улицей левый длиной 362,4 метра, а правый – 380,5 метра, а также путепровод на пересечении с Покровской улицей длиной 256 метров.