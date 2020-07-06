РИАМО - 6 июл. Специалист Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина посоветовала потребителям выбирать колбасу по вкусу и отдавать предпочтение тем производителям, которые вызывают доверие.

По словам эксперта, вся отечественная колбасная продукция является безопасной.

«Сырье животного происхождения проверяет Россельхознадзор. Безопасность и соответствие обязательным требованиям пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации контролирует Роспотребнадзор. Все регулируется целым комплексом нормативно-правовых документов», — сказала Лучкина в эфире радио Sputnik.

При выборе колбасы эксперт посоветовала обращать внимание на оболочку - она должна быть сухой и эластичной, без пятен, вздутий и деформации. Цвет колбасы на срезе должен быть равномерным. Необходимо помнить, что колбаса не может стоить намного дешевле, чем само мясо.

Лучкина добавила, что на колбасных изделиях указана категория от «А» до «Д». Чем дальше буква от начала алфавита, тем меньше в составе продукта мышечной ткани.