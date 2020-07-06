РИАМО - 6 июл. В прошлом году увеличилось число жителей столицы, инвестирующих в фондовый рынок, этому способствовали такие факторы, как снижение инвестиционной привлекательности банковских вкладов, рост фондового рынка и развитие новых инвестиционных продуктов и технологий, говорится в сообщении пресс-службы Банка России по ЦФО.

За IV квартал 2019 года выросло количество москвичей-инвесторов как на брокерском обслуживании, так и на доверительном управлении.

«Так, число зарегистрированных в столице клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, составило 644,5 тысячи человек. По сравнению с III кварталом, к концу года их количество выросло на 17,2%. В фондовый рынок они вложили более 6,7 триллиона рублей. Количество клиентов на ДУ выросло на 30,4%, до 83,1 тысячи человек, при этом вырос и объем инвестиционных портфелей в таком управлении (на 27,6%, до 780,6 миллиарда рублей)», - говорится в сообщении.

Большое количество москвичей инвестирует через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Такой счет позволяет получить налоговые льготы. Чтобы ими воспользоваться, клиенту необходимо не закрывать счет 3 года.

Высокий уровень заинтересованности клиентов в инвестировании через ИИС позитивно сказался как на динамике количества данных счетов, так и на совокупном объеме размещенных на них активов. Общее число открытых московскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ИИС на конец 2019 года составило 1,3 миллиона единиц, что в 2,6 раза превышает уровень конца 2018 года.

В частности, число открытых брокерских счетов ИИС выросло в 2,6 раза, до 1,1 миллиона единиц, ИИС в ДУ – в 2,7 раза, до 217 тысяч единиц. Совокупный объем активов на открытых ИИС показал двукратный рост и составил на конец 2019 года 151,6 миллиарда рублей.

При этом на протяжении всего года последовательно снижался средний размер ИИС. К концу года на брокерских ИИС в среднем лежало 81,8 тысячи рублей, на ИИС в доверительном управлении – 301 тысяча рублей.