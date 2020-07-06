РИАМО - 6 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении до смерти другого мужчины на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

4 июля во время распития спиртных напитков двое мужчин без определенного места жительства, находясь вблизи продовольственного магазина по улице Миклухо-Маклая, избили своего знакомого 1984 года рождения.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мужчины 1990 и 1993 года рождения, им предъявлено обвинение», - сказала Иванова.

Расследование уголовного дела продолжается.