РИАМО - 6 июл. В России родители 26 миллионов детей в возрасте от трех до 16 лет получили повторную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает kp.ru.

Из-за пандемии коронавируса в июне семьям с детьми выплатили по 10 тысяч рублей, после президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить пособие снова.

«Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Для получения первой «детской» выплаты россиянам нужно было подать заявление через портал госуслуг, для второй выплаты подача документов не требовалась.