РИАМО - 6 июл. В России запустили акции «Галерея литературных героев» и «Кинолето», которые проводятся в течение летних каникул в рамках проекта «Культура для школьников», говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.

«Цель акции «Галерея литературных героев» — дать детям возможность освоить прикладные навыки скорочтения, а также познакомиться с произведениями русской литературы через Национальную электронную библиотеку», - говорится в сообщении.

Акция «Кинолето» позволяет познакомить детей с богатым кинонаследием России путем просмотра и обсуждения тематических фильмов.

В России реализуется национальный проект, который ставит своей целью сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах страны. На мероприятия нацпроекта «Культура» выделяется 113,5 миллиардов рублей.