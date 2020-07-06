РИАМО - 6 июл. В Богородском городском округе в камере следственного изолятора обнаружили тело 53-летнего жителя города Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов. По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии», - говорится в сообщении.

Следственный отдел по городу Ногинск проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора.

По результатам проверки примут процессуальное решение.