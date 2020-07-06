РИАМО - 6 июл. Производство электронных планшетов для первой всероссийской цифровой переписи населения стартовало на заводах в Москве и Ивановской области, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Переписчикам потребуется 360 тысяч планшетов.

«Первая партия планшетов должна поступить к нам в сентябре, она будет использоваться для переписи населения на труднодоступных территориях. Это будет испытание на выносливость там, где нет возможности оперативно подключиться к розетке, на устойчивость к холоду», — сказал руководитель Росстата Павел Малков.

Он добавил, что все устройства должны поступить в Росстат до конца нынешнего года.

Планшеты весят меньше 700 граммов и работают на операционной системе «Аврора». Устройства полностью соответствуют потребностям Росстата для проведения переписи населения.

После окончания переписи основную часть гаджетов передадут для использования в рамках программы «Цифровая экономика».