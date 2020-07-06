РИАМО - 6 июл. В Москве перед судом предстал 38-летний местный житель, он получил 2 года условно за то, что ударил фельдшера скорой помощи в голову, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Суд и следствие установили, что 5 марта 2020 года в квартиру жилого дома, расположенного на территории Люблинского района Москвы, для оказания медицинской помощи малолетней девочки прибыла бригада скорой медицинской помощи, в составе врача и фельдшера, одетых в защитные костюмы в соответствии с требованиями противоэпидемического режима.

«Отец ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес фельдшеру не менее двух ударов кулаком в область головы, чем причинил медику телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью», - сказала Иванова.

Мужчине назначили наказание в виде 2 лет условно.