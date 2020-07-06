РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Холодную и горячую воду отключат в ряде домов в Оптическом переулке подмосковного Красногорска днем 7 июля, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Седьмого июля с 09:30 до 17:00 будет отключена подача холодной воды по адресам: Оптический переулок, дома № 1, 3, 5, 7. Горячей воды по адресам: Оптический переулок, дома №16, 3/1, 5/1, 7/1», - говорится в сообщении.

Причиной отключения станут ремонтные работы.