РИАМО – 6 июл. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, окончательные итоги переписи подведут и официально опубликуют в четвертом квартале 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета переписи населения.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией перепись пришлось перенести.

«Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — сказал руководитель Росстата Павел Малков.

Он напомнил, что предстоящая перепись пройдет с применением цифровых технологий: переписчики будут использовать электронные планшеты, а все желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись.