РИАМО - 7 июл. Выпускники российских школ, в том числе в Москве и Московской области, напишут Единый госэкзамен по русскому языку во вторник.
В целях безопасности ЕГЭ по русскому языку проводится в течение двух дней. Шестого июля экзамен сдали 20,5 тысяч ребят в Подмосковье и 70 тысяч московских выпускников. Результаты объявят до 23 июля.
Для профилактики заражения Covid-19 всем организаторам и участникам экзамена измеряют температуру, пункты сдачи обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Рассадка учащихся производится с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра.
Период проведения ЕГЭ для школьников начался 3 июля и завершится 23 июля. 24 и 25 июля будут резервными днями. Вторая волна сдачи начнется 3 августа.
В Подмосковье открылось 264 пункта сдачи ЕГЭ. В Москве организовали 382 пункта проведения экзаменов.
В 2020 году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом же году. Пробные экзамены прошли 29 и 30 июня без участия школьников.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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