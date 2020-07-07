РИАМО - 7 июл. Выпускники российских школ, в том числе в Москве и Московской области, напишут Единый госэкзамен по русскому языку во вторник.

В целях безопасности ЕГЭ по русскому языку проводится в течение двух дней. Шестого июля экзамен сдали 20,5 тысяч ребят в Подмосковье и 70 тысяч московских выпускников. Результаты объявят до 23 июля.

Для профилактики заражения Covid-19 всем организаторам и участникам экзамена измеряют температуру, пункты сдачи обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Рассадка учащихся производится с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Период проведения ЕГЭ для школьников начался 3 июля и завершится 23 июля. 24 и 25 июля будут резервными днями. Вторая волна сдачи начнется 3 августа.

В Подмосковье открылось 264 пункта сдачи ЕГЭ. В Москве организовали 382 пункта проведения экзаменов.

В 2020 году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом же году. Пробные экзамены прошли 29 и 30 июня без участия школьников.