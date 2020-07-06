РИАМО - 6 июл. Протяженность велосипедных трасс в Москве составляет 850 километров, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В сезон горожане ежедневно совершают на прокатных велосипедах до 1 тысячи велопоездок и до 3 тысяч поездок на самокатах», - говорится в сообщении.

В столице велосипеды часто используют как транспорт «последней мили», то есть добираются на них от метро до места работы и обратно.

«В 2019 году принцип «последней мили» заработал и в ТиНАО. Здесь провели размеченную дорожку от жилой застройки до станции метро «Филатов Луг». Путь проходит через лесопарк и занимает всего 10 минут, а это намного быстрее, чем в объезд на автомобиле или на автобусе», - добавляется в сообщении.

Сеть велодорожек связывает между собой столичные районы и поселения, позволяя горожанам добраться из одного конца округа в другой, не пересаживаясь на автомобиль или общественный транспорт. Один из самых популярных веломаршрутов проходит по Бульварному кольцу.