РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Свыше 60 детских дошкольных учреждений возобновили свою работу в подмосковном Красногорске в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Шестого июля согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье детские сады заработали в штатном режиме. В Красногорске 52 муниципальных детских сада, а также 11 коммерческих дошкольных учреждений готовы принять всех своих воспитанников», – говорится в сообщении.

В понедельник один из детсадов на улице Лесной посетила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

«Уверена, что все наши дошкольные учреждения будут выполнять санитарные предписания. Для этого все есть – дезинфекторы, средства индивидуальной защиты и так далее», – подчеркнула Хаймурзина.

По ее словам, коллектив детского сада №53, а также родители дошколят подошли к ситуации достаточно ответственно – все дети пришли со справками, а в саду им измерили температуру тела, персонал также прошел все необходимые обследования.

С понедельника в Подмосковье начали работать детские сады, фитнес центры с загрузкой 50%, кружки и секции.