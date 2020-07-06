РИАМО - 6 июл. На улице Наметкина в Москве легковой автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия, водителя разыскивает полиция, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Примерно в 18:00 произошло ДТП. Наезд на пешехода. Водитель машины скрылся с места происшествия. Сейчас сотрудники полиции принимают меры к его розыску и задержанию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.