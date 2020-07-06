РИАМО - 6 июл. Доследственная проверка назначена по факту заявления девушки о насильственных действиях сексуального характера в отношении нее в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по столице.

В правоохранительные органы заявление написала девушка 1993 года рождения.

«Согласно заявлению, 4 июля этого года в квартире жилого дома малознакомый мужчина совершил в отношении нее преступление против полой неприкосновенности», - говорится в сообщении.