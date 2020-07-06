РИАМО - 6 июл. Для обработки подвижного состава, а также объектов пассажирской и административной инфраструктуры МЖД ежедневно требуется 13,8 тонны дезинфицирующего раствора, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно снизилась, МЖД продолжает ежедневную дезинфекцию своей инфраструктуры ради безопасности и комфорта пассажиров.

«Кроме того, для защиты работников, обеспечивающих перевозочный процесс, ежесуточно на МЖД выдается 13 тысяч пар перчаток и 55 тысяч масок», - добавляется в материале.

На МЖД сформировали запас средств индивидуальной защиты, рассчитанный на 20 суток.