РИАМО - 6 июл. С начала 2020 года специалисты госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели вакцинацию порядка 253 тысяч голов животных, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ветеринарные специалисты регулярно осуществляют вакцинацию как сельскохозяйственных, так и домашних животных. После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, работы по вакцинации активизировались. На сегодняшний день в регионе привито порядка 253 тысяч голов животных», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Вакцинация животных проводится с целью профилактики заразных болезней, в том числе опасных для человека. Подмосковье благополучно по туберкулезу, бруцеллезу, лептоспирозу, а также по африканской чуме свиней, гриппу птиц, сибирской язве, оспе овец и коз, сапу и ящуру.

«Ветеринарные специалисты проводят вакцинацию животных во всех населенных пунктах области, в том числе в садовых некоммерческих товариществах, ИЖС, дачных кооперативах и коттеджных поселках. Также проводится вакцинация безнадзорных животных, находящихся в приютах или пунктах передержки», - добавил Разин.

За прошлый год в Московской области было привито более 583 тысяч животных, для диких животных разложили свыше 1,5 миллионов доз вакцины.