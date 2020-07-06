РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 6 июл. Возгорание в квартире жилого дома в Щелкове случилось результате неосторожных действий сотрудников ООО «Газмонтажсервис» при выполнении работ по замене крана на газопроводе низкого давления, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В понедельник в 17:43 спасателям сообщили о задымлении в квартире по адресу: улица Механизаторов, дом №5, подъезд №1. В 18:02 – ликвидация открытого горения. В 18:09 – полная ликвидация пожара.

«Пострадавших нет. Внутренний газопровод находится на техническом обслуживании МУП «ДЕЗ ЖКУ». ВКГО на техническом обслуживании ООО «РегионГазСервис», – говорится в сообщении.

На данный момент от газоснабжения отключено 12 квартир.